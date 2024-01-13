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  1. В Украине

На Киевщине запустят три линии по переработке отходов от разрушенных зданий

11:29, 13 января 2024
В области будет работать 1 стационарная линия переработки мусора и 2 мобильных.
На Киевщине запустят три линии по переработке отходов от разрушенных зданий
Иллюстрация, источник фото: hardsteel.com.ua
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На Киевщине внедряют пилотный проект утилизации отходов, которые образуются после демонтажа зданий, разрушенных боевыми действиями. В области создадут 3 линии переработки строительного мусора с привлечением спецтехники.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

30 единиц специальной техники предоставило Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Она будет применяться для демонтажа разрушенных объектов, перевозки и утилизации строительного мусора. Сейчас строительный мусор хранится на 32 площадках в разных территориальных общинах.

В области будет работать 1 стационарная линия переработки мусора и 2 мобильных.

Как сообщил заместитель главы КОВА Николай Бойко, в настоящее время территориальные общины актуализируют данные о количестве таких отходов и потребностей. После этого будет сформирован график работы по сортировке и утилизации мусора. В частности, такие работы будут проведены в Буче, Горенке, Бородянке, Ирпене и других городах и селах Киевской области, которые подверглись значительным разрушениям.

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