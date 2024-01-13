Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый отбор на должности судей местных судов может занять два года – ВККС

В ВККС сообщили, что даже определенное упрощение процедуры отбора не позволит быстро провести новый отбор судей в суды первой инстанции.

От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

Бизнес за нарушение режима работы во время военного положения сможет получить штраф до 340 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении наказания за нарушение комендантского часа во втором чтении.

Единая государственная электронная система э-нотариата, — как она будет работать

Кабмин определил порядок работы Единой государственной электронной системы э-нотариата.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

  1. В Украине

В Украине работает более 7 тысяч видеокамер, которые могут распознавать лица и автомобили

12:13, 13 января 2024
Всего в целях безопасности украинцев в рамках региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики функционируют более 50,6 тысячи видеокамер.
В Украине работает более 7 тысяч видеокамер, которые могут распознавать лица и автомобили
Источник фото: Scott Webb / Unsplash
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Для безопасности украинцев в рамках региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики функционируют более 50,6 тысяч видеокамер, из которых 7 191 камера работает с функциями аналитики – распознавание лиц, номерных знаков и авто по цвету и марке.

Как отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в 2023 году МВД продолжило работу над развитием комплексных интеграционных платформ видеонаблюдения, так в МВД интегрировали в единую платформу более 8 тысяч видеокамер.

«Конечно там, где это возможно в условиях военного времени. В планах – приобщить все более 50 тысяч установленных в настоящее время. В том числе – более 7 тысяч интеллектуальных», – уточнил он.

Камеры – это и профилактика, и помощь в раскрытии преступлений. По словам Игоря Клименко, благодаря увеличению количества и повышению качества видеокамер, в частности, удалось втрое уменьшить количество грабежей в общественных местах.

Кроме того, отмечает глава МВД, расследование любого преступления начинается с вопроса о наличии видеонаблюдения вблизи места происшествия.

Результаты анализа видеоматериалов с камер наблюдения также используются стражами порядка и для раскрытия военных преступлений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео