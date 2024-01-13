В Украине работает более 7 тысяч видеокамер, которые могут распознавать лица и автомобили

Всего в целях безопасности украинцев в рамках региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики функционируют более 50,6 тысячи видеокамер.

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Для безопасности украинцев в рамках региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики функционируют более 50,6 тысяч видеокамер, из которых 7 191 камера работает с функциями аналитики – распознавание лиц, номерных знаков и авто по цвету и марке.

Как отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в 2023 году МВД продолжило работу над развитием комплексных интеграционных платформ видеонаблюдения, так в МВД интегрировали в единую платформу более 8 тысяч видеокамер.

«Конечно там, где это возможно в условиях военного времени. В планах – приобщить все более 50 тысяч установленных в настоящее время. В том числе – более 7 тысяч интеллектуальных», – уточнил он.

Камеры – это и профилактика, и помощь в раскрытии преступлений. По словам Игоря Клименко, благодаря увеличению количества и повышению качества видеокамер, в частности, удалось втрое уменьшить количество грабежей в общественных местах.

Кроме того, отмечает глава МВД, расследование любого преступления начинается с вопроса о наличии видеонаблюдения вблизи места происшествия.

Результаты анализа видеоматериалов с камер наблюдения также используются стражами порядка и для раскрытия военных преступлений.

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