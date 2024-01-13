LEGO судится с украинской компанией из-за авторского права

Представитель LEGO обратился в суд с просьбой остановить таможенное оформление конструкторов Alle Blox, ведь, по его словам, они нарушают авторские права.

Фигурка Стефани LEGO Источник фото: соцсети

Датский производитель конструкторов LEGO судится с украинской компанией из-за игрушек. Об этом сообщает издание «LVIV.MEDIA» со ссылкой на Хозяйственный суд во Львовской области.

Как отмечается, украинская компания заказала в 2023 году 11 064 детских конструкторов торговой марки Alle Blox. В апреле из сообщения Львовской таможни представитель компании LEGO узнал о ввозе этих игрушек в Украину. Тогда он обратился в Хозяйственный суд Львовской области с просьбой остановить таможенное оформление конструкторов Alle Blox, ведь, по его словам, они нарушают авторские права.

В заявлении представитель LEGO сообщил, что компания провела экспертное исследование игрушек, которые заказала украинская компания.

Эксперты установили, что в своих конструкторах производитель Alle Blox скопировал две фигурки, дизайн которых запатентовала LEGO. Одна из них – это фигурка по имени Стефани, которая продавалась в комплекте набора LEGO Friends. Этот набор вышел в продажу в США еще в начале 2012 года», – говорится в сообщении.

В связи с нарушением права на интеллектуальную собственность LEGO просит остановить растаможку игрушек, изъять их из обращения и уничтожить.

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