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  1. Общество

13 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

08:56, 13 января 2024
Сегодня отмечают достаточно необычный день.
13 января: что сегодня отмечают в Украине и мире
Источник фото: Jason Richard / Unsplash
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13 января в Украине и мире отмечают довольно необычный день, а именно – День резиновой утки.

Это неординарное событие, особенно популярное в США, где и начали впервые праздновать такой праздник.

Хотя нет достоверной информации о том, кто стал инициатором дня и когда он был начат, однако резиновая уточка имеет очень много поклонников.

Раньше резиновые уточки использовали исключительно для того, чтобы успокоить малышей во время купания. Сегодня эта игрушка стала частью коллекций многих взрослых.

Изготовлять резиновые уточки начали в США в конце XIX века, а патент был получен только в 1928 году. Самая большая в мире резиновая утка – в Детройте, штат Мичиган.

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