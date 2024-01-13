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  1. В Украине

В Харькове произошел пожар в детской областной больнице

08:37, 13 января 2024
По прибытию первых подразделений наблюдалось задымление на первом этаже.
В Харькове произошел пожар в детской областной больнице
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В Харькове спасатели ликвидировали пожар в детской областной больнице Персоналом медучреждения уже были эвакуированы в безопасное место 52 человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре в трехэтажном корпусе Областной детской клинической больницы поступило в пятницу, 12 января, в 16:40.

Учитывая наличие в здании большого количества детей, к месту вызова сразу было направлено 11 оперативных отделений ГСЧС.

По прибытию первых подразделений наблюдалось задымление на первом этаже. К этому моменту персоналом медицинского учреждения уже были эвакуированы в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей.

Во время проведения разведки пожарные спасли из задымленной зоны еще 3 женщины и 1 ребенка.

Пожар происходил в помещении кладовке. Его площадь составляла 15 кв.

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