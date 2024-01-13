Хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью

В СМИ пишут, что это уже второй танкер, ошибочно атакованный хуситами, перевозивший российскую нефть.

Иллюстрация, источник фото: radiosvoboda.org

В пятницу хуситы ошибочно атаковали танкер, перевозивший российскую нефть во время ракетных обстрелов берегов Йемена.

Как пишет «Reuters», об этом сообщила британская морская охранная компания Ambrey.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что получила сообщение о выпущенной ракете в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден.

«Капитан сообщил, что ракета упала в воду в 400-500 метрах, а за ней следовали три небольших судна», - говорится в сообщении UKMTO. Там отметили, что пострадавших и повреждений нет.

В СМИ пишут, что это уже второй танкер, ошибочно атакованный хуситами, перевозивший российскую нефть.

Вероятно, судно было ошибочно обстреляно на основе устаревшей информации в открытом доступе, связывающей судно с Великобританией.

Как ранее сообщалось, в Сомали четверо украинцев после крушения вертолета попали в плен.

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