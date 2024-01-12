Зеленский наградил орденом Свободы Сунака

Президент Украины отметил премьер-министра Великобритании орденом Свободы за личные заслуги в укреплении украинско-британских отношений.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден Свободы премьер-министру Великобритании Риши Сунаку во время его визита премьер-министра в Киев за весомый вклад в развитие и укрепление украинско-британских отношений. Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе говорится: "За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-британского межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю наградить орденом Свободы Риши Сунака - премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".

Напомним, что Великобритания предоставила гарантии Украине. Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством, которое 12 января подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак предусматривается, как будет осуществляться "сотрудничество на случай будущего вооруженного нападения".

Кроме того, в Соглашении говорится о продолжении реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.

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