В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Джерело фото: president.gov.ua

Україна повинна продовжити судову реформу. Про це йдеться в Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством, яку 12 січня підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Так, у 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Сполучене Королівство продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї Угоди.

В розділі Угоди «зобов’язання щодо імплементації реформ» йдеться про те, що Сполучене Королівство визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ.

А Україна підтверджує свою незмінну відданість реформам, зокрема у сферах:

- урядування: Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління з метою побудови стійкої та всеосяжної демократії, включно з продовженням реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права;

- боротьба з корупцією: визнаючи, що це питання стосується всіх сфер реформ, Україна зобов'язується продовжувати розбудовувати свій потенціал і спроможність запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві, зокрема шляхом створення та підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій, здатних діяти з належною підзвітністю, але без політичного втручання;

- сектор безпеки та оборони: просування реформ у секторі безпеки та оборони (включно з інституціями оборони, розвідки та цивільної безпеки) та модернізація, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності й прозорості українських безпекових інституцій та галузей, пов'язаних з оборонною промисловістю, зокрема за допомогою заходів з підтримки:

демократичного цивільного контролю над Збройними Силами, що є передумовою членства в НАТО і важливим показником аполітичності Збройних Сил;

належного управління в секторі безпеки й оборони, включно з ухваленням рішень на основі фактичних даних, делегованими управлінськими повноваженнями, чіткими директивними структурами, а також удосконаленням процесів набору, управління персоналом та утримання кадрів, корпоратизацією та належним управлінням державним оборонно-промисловим сектором з метою виконання зобов'язань України перед ОЕСР;

удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки (як летального, так і нелетального обладнання), забезпечуючи, де це можливо, прозорість процесу за замовчуванням, а також дотримання всіх відповідних процедур для здійснення аудиту та оцінки;

посилення відповідності євроатлантичним цінностям і стандартам, зокрема через розвиток і стандартизацію міжнародного гуманітарного права, а також підтримку відповідних міністерств у виконанні їхніх зобов'язань щодо вразливих груп.

- економічне та бізнес-середовище: модернізація економіки шляхом проведення реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих і рівних умов для всіх сторін, зокрема шляхом реформування державних підприємств (ДП).

Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в реалізації порядку денного реформ, ділитиметься досвідом у використанні та координації державно-приватного партнерства, створенні сприятливих умов для фінансових ринків та ринків капіталу, а також нашим практичним досвідом у сфері боротьби з корупцією, реформування сектору безпеки та оборони, судової реформи та підтримки інклюзивних і демократичних інституцій.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.