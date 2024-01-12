Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

  1. Публікації
  2. / В Україні

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

17:56, 12 січня 2024
В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.
В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Україна повинна продовжити судову реформу. Про це йдеться в Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством, яку 12 січня підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Так, у 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Сполучене Королівство продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї Угоди.

В розділі Угоди «зобов’язання щодо імплементації реформ» йдеться про те, що Сполучене Королівство визнає значний прогрес, досягнутий Україною у впровадженні реформ.

А Україна підтверджує свою незмінну відданість реформам, зокрема у сферах:

- урядування: Україна зобов'язується продовжувати інституційну реформу управління з метою побудови стійкої та всеосяжної демократії, включно з продовженням реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права;

- боротьба з корупцією: визнаючи, що це питання стосується всіх сфер реформ, Україна зобов'язується продовжувати розбудовувати свій потенціал і спроможність запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах, а також у громадянському суспільстві, зокрема шляхом створення та підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій, здатних діяти з належною підзвітністю, але без політичного втручання;

- сектор безпеки та оборони: просування реформ у секторі безпеки та оборони (включно з інституціями оборони, розвідки та цивільної безпеки) та модернізація, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю та підвищення ефективності й прозорості українських безпекових інституцій та галузей, пов'язаних з оборонною промисловістю, зокрема за допомогою заходів з підтримки:

демократичного цивільного контролю над Збройними Силами, що є передумовою членства в НАТО і важливим показником аполітичності Збройних Сил;

належного управління в секторі безпеки й оборони, включно з ухваленням рішень на основі фактичних даних, делегованими управлінськими повноваженнями, чіткими директивними структурами, а також удосконаленням процесів набору, управління персоналом та утримання кадрів, корпоратизацією та належним управлінням державним оборонно-промисловим сектором з метою виконання зобов'язань України перед ОЕСР;

удосконалення процесів закупівель у сфері оборони та безпеки (як летального, так і нелетального обладнання), забезпечуючи, де це можливо, прозорість процесу за замовчуванням, а також дотримання всіх відповідних процедур для здійснення аудиту та оцінки;

посилення відповідності євроатлантичним цінностям і стандартам, зокрема через розвиток і стандартизацію міжнародного гуманітарного права, а також підтримку відповідних міністерств у виконанні їхніх зобов'язань щодо вразливих груп.

- економічне та бізнес-середовище: модернізація економіки шляхом проведення реформ, які сприятимуть залученню приватного фінансування, підвищенню довіри інвесторів, боротьбі з корупцією та створенню справедливих і рівних умов для всіх сторін, зокрема шляхом реформування державних підприємств (ДП).

Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в реалізації порядку денного реформ, ділитиметься досвідом у використанні та координації державно-приватного партнерства, створенні сприятливих умов для фінансових ринків та ринків капіталу, а також нашим практичним досвідом у сфері боротьби з корупцією, реформування сектору безпеки та оборони, судової реформи та підтримки інклюзивних і демократичних інституцій.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська