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В Соглашении с Великобританией Украина обязалась продолжать судебную реформу с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности

17:56, 12 января 2024
В Соглашении, которое подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, говорится о продолжении реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.
В Соглашении с Великобританией Украина обязалась продолжать судебную реформу с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности
Источник фото: president.gov.ua
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Украина должна продолжить судебную реформу. Об этом говорится в Соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством, которое 12 января подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Так, в 2024 году Соединенное Королевство предоставит дополнительную поддержку в 2,5 млрд. фунтов стерлингов. Соединенное Королевство будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия настоящего Соглашения.

В разделе Соглашения «обязательства об имплементации реформ» говорится, что Соединенное Королевство признает значительный прогресс, достигнутый Украиной во внедрении реформ.

Украина же подтверждает свою неизменную приверженность реформам, в частности в сферах:

- управление: Украина обязуется продолжать институциональную реформу управления с целью построения устойчивой и всеобъемлющей демократии, включая продолжение реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права;

- борьба с коррупцией: признавая, что этот вопрос касается всех сфер реформ, Украина обязуется продолжать развивать свой потенциал и способность предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах, а также в гражданском обществе, в частности путем создания и поддержки независимых и надлежаще обеспеченных ресурсами антикоррупционных институций, способных действовать с должной подотчетностью, но без политического вмешательства;

- сектор безопасности и обороны: продвижение реформ в секторе безопасности и обороны (включая институты обороны, разведки и гражданской безопасности) и модернизацию, в частности путем усиления демократического гражданского контроля и повышения эффективности и прозрачности украинских институтов безопасности и отраслей, связанных с оборонной промышленностью , в частности посредством мер по поддержке:

демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами, что является предпосылкой членства в НАТО и важным показателем аполитичности Вооруженных Сил;

надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, включая принятие решений на основе фактических данных, делегированными управленческими полномочиями, четкими директивными структурами, а также усовершенствованием процессов набора, управления персоналом и содержание кадров, корпоратизацией и надлежащим управлением государственным оборонно-промышленным сектором с целью выполнения обязательств Украины перед ОЭСР;

усовершенствование процессов закупок в сфере обороны и безопасности (как летального, так и нелетального оборудования), обеспечивая, где это возможно, прозрачность процесса по умолчанию, а также соблюдение всех соответствующих процедур для проведения аудита и оценки;

усиление соответствия евроатлантическим ценностям и стандартам, в частности через развитие и стандартизацию международного гуманитарного права, а также поддержку соответствующих министерств в выполнении их обязательств по уязвимым группам.

- экономическая и бизнес-среда: модернизация экономики путем проведения реформ, способствующих привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых и равных условий для всех сторон, в частности путем реформирования государственных предприятий (ГП).

Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в реализации повестки дня реформ, делиться опытом в использовании и координации государственно-частного партнерства, создании благоприятных условий для финансовых рынков и рынков капитала, а также нашим практическим опытом в сфере борьбы с коррупцией, реформирования сектора безопасности и обороны, судебной реформы и поддержки инклюзивных и демократических институтов.

Автор: Наталя Мамченко 

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