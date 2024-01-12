«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

Джерело фото: president.gov.ua

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством, яку 12 січня підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак передбачається, як буде здійснюватися «співпраця на випадок майбутнього збройного нападу».

Так, у відповідному Розділі Угоди йдеться про те, що «будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, зокрема безпеку Сполученого Королівства».

«У разі збройного нападу Росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші обтяження; консультуватиметься з Україною щодо її потреб, коли вона здійснює своє право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН», - зазначено в Угоді.

З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Україна та Сполучене Королівство можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх із будь-яким механізмом, який Україна може згодом узгодити з її іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.

Ця Угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання. Водночас, відповідно до Спільної декларації країн «Групи семи» від 12 липня 2023 року, Учасники мають намір зберегти чинність цієї Угоди на час, доки Україна проходитиме свій шлях до членства в євроатлантичній спільноті.У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її майбутнього статусу.

Нагадаємо, що у Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Автор: Наталя Мамченко

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