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«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания

«В случае вооруженного нападения россии на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии», - говорится в тексте Соглашения.

В Соглашении с Великобританией Украина обязалась продолжать судебную реформу с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности

В Соглашении, которое подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, говорится о продолжении реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.

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«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания

18:15, 12 января 2024
«В случае вооруженного нападения россии на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии», - говорится в тексте Соглашения.
«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания
Источник фото: president.gov.ua
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Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством, которое 12 января подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, предусматривается, как будет осуществляться «сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения».

Так, в соответствующем разделе Соглашения говорится, что «любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства».

«В случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставит Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь; наложит на Россию экономические и другие обременения; будет консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей, когда она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН», - говорится в Соглашении.

В целях обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Украина и Соединенное Королевство могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может впоследствии согласовать с ее другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023г.

Настоящее Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания. В то же время, согласно Совместной декларации стран «Группы семи» от 12 июля 2023 года, Участники намерены сохранить силу настоящего Соглашения на время, пока Украина будет проходить свой путь к членству в евроатлантическом сообществе. В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего Соглашения, Участники примут решение о его будущем статусе.

Напомним, что в Соглашении, которое подписали Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, говорится о продолжении реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права.

Автор: Наталя Мамченко 

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