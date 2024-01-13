В небе над Киевом заметили необычное явление — солнечное гало, фото

Жители столицы увидели в небе необычное оптическое явление.

В пятницу, 12 января, в небе над Киевом появилось солнечное гало – необычное оптическое явление. Об этом сообщили местные жители в соцмеражах.

Увидели гало на небе киевляне невооруженным глазом.

Солнечное гало – это светло слабо окрашенный круг вокруг Солнца. Такое оптическое явление возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах и наблюдается чаще всего в атмосфере перисто-слоистых облаков, реже — при других условиях. Кристаллы льда действуют как оптическая призма, поэтому мы видим белое кольцо вокруг небесного светила. Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90).

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