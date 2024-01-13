У небі над Києвом помітили незвичайне явище — сонячне гало, фото

Жителі столиці побачили у небі незвичайне оптичне явище.

У п’ятницю, 12 січня, у небі над Києвом з'явилося сонячне гало – незвичайне оптичне явище. Про це повідомили місцеві жителі у соцмеражах.

Побачили гало на небі кияни неозброєним оком.

Сонячне гало — це світле слабко забарвлене коло навколо Сонця. Таке оптичне явище виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах і спостерігається найчастіше в атмосфері у перисто-шаруватих хмар, рідше — за інших умов. Кристали льоду діють як оптична призма, саме тому ми бачимо біле кільце довкола небесного світила. Всього відомо кілька десятків різновидів гало (до 90).

Також ми писали, що у небі над Києвом помітили загадкові світлові стовпи.

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