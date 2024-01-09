У небі над Києвом помітили загадкові світлові стовпи: фото

Цей оптичний ефект часто можна побачити в холодну пору року.

Ілюстративне фото \ Джерело: poltava365.com

У ніч з 8 на 9 січня у Києві помітили загадковий оптичний ефект – світлові стовпи. Фото публікують в мережі.

«Оптичний ефект був помічений у столиці цієї ночі. Це світлові стовпи. Їх часто можна побачити в холодну пору року», – йдеться в повідомленні.

Світловий стовп – один з найчастіших видів гало, візуальне атмосферне явище, оптичний ефект, який є вертикальною смугою світла

Світловий стовп виникає, коли сонячне світло відбивається від поверхонь найдрібніших крижаних кристалів, що є крижаними пластинками чи стрижнями з шестикутним перетином, завислих в повітрі. Такі кристали утворюються у високих перистих хмарах, найчастіше в перисто-шаруватих. За низьких температур подібні кристали також можуть утворюватися й у нижчих шарах атмосфери.

Тому, світлові стовпи частіше спостерігаються в холодну пору року. При формуванні світового стовпа світло відбивається або від верхньої або нижньої поверхні крижаної пластинки, або від торців або граней крижаного стрижня.

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