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  1. В Україні

ЗСУ «пожартували» над окупантами, дочекавшись, поки ті побудують стратегічний міст, а потім знищили його, – ЗМІ

15:01, 9 січня 2024
ЗСУ знищили ракетами новий залізничний міст для поставок росії, який окупант будували пів року, – ЗМІ.
ЗСУ «пожартували» над окупантами, дочекавшись, поки ті побудують стратегічний міст, а потім знищили його, – ЗМІ
Джерело фото: forbes
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Українські військові здійснили успішну операцію на вихідних, знищивши залізничний міст, який російські окупанти активно будували на південь від Гранітного, розташованого на півночі від узбережжя Азовського моря.

За даними Forbes, це сталося в рамках однієї з наймасштабніших подій за останні місяці в ході конфлікту, де роль логістики є вирішальною. Обидві сторони поки що утримують інформацію про цю операцію.

Інформація від Акс підтверджує, що ракети вразили міст через річку Кальміус. Ця дія України спричинила значне ускладнення спробам Росії поліпшити свої лінії постачання між Кримом та півднем.

«Українці щойно пробили діру у великій російській логістичній ініціативі та відклали майже півроку серйозного російського планування поставок»,  – відзначив старший оборонний кореспондент Kyiv Post Стефан Корша.

Зараз у російських військових є три основні шляхи доставки великих обсягів матеріальних ресурсів з росії на південь України: морським шляхом до Криму, автомобільним та залізничним транспортом через Керченський міст безпосередньо до Криму, та залізницею через південно-східну Україну.

Починаючи з лютого 2022 року, з початком російської війни проти України, українські сили атакували всі три основні маршрути постачання. Ракети та безпілотні катери завдали шкоди або потопили більшість десантних кораблів російського флоту, а кримські порти стали небезпечними для суден.

Крім того, українські бомбардування та ракетні атаки неодноразово пошкоджували Керченський міст. Сухопутна залізниця була також неодноразово вражена, змушуючи росіян змінювати маршрути та робити їх більш піддаємими українській артилерії.

Ці напади змусили росіян розпочати будівництво четвертої лінії постачання — прибережної залізниці, яка, хоч і залишалася під загрозою ударів з боку української артилерії, принаймні мала можливість вивести потяги з-під загороджень.

Російські робітники розпочали будівництво Гранітного мосту у вересні 2023 року. Здається, міст був недалеко від завершення, коли українські сили нарешті вирішили атакувати його, використовуючи ракети M30/31 з системою наведення GPS, з радіусом дії 50 миль, які, за звітами, були випущені американськими виробниками, та з використанням колісних пускових установок High-Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).

За словами Корша, не було жодних очевидних причин, чому українські сили не могли здійснити атаку раніше.

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