ВСУ уничтожили ракетами новый железнодорожный мост для поставок россии, который оккупант строили полгода, – СМИ.

Источник фото: forbes

Украинские военные совершили успешную операцию на выходных, уничтожив железнодорожный мост, который российские оккупанты активно строили к югу от Гранитного, расположенного на севере от побережья Азовского моря.

По данным Forbes, это произошло в рамках одного из самых масштабных событий за последние месяцы в ходе конфликта, где роль логистики является решающей. Обе стороны пока что удерживают информацию об этой операции.

Информация от Акс подтверждает, что ракеты поразили мост через реку Кальмиус. Это действие Украины вызвало значительное осложнение попыткам России улучшить свои линии снабжения между Крымом и югом.

"Украинцы только что пробили дыру в большой российской логистической инициативе и отложили почти полгода серьезного российского планирования поставок", - отметил старший оборонный корреспондент Kyiv Post Стефан Корша.

Сейчас у российских военных есть три основных пути доставки больших объемов материальных ресурсов из россии на юг Украины: морским путем в Крым, автомобильным и железнодорожным транспортом через Керченский мост непосредственно в Крым, и по железной дороге через юго-восточную Украину.

Начиная с февраля 2022 года, с началом российской войны против Украины, украинские силы атаковали все три основных маршрута поставок. Ракеты и беспилотные катера нанесли ущерб или потопили большинство десантных кораблей российского флота, а крымские порты стали опасными для судов.

Кроме того, украинские бомбардировки и ракетные атаки неоднократно повреждали Керченский мост. Сухопутная железная дорога была также неоднократно поражена, заставляя россиян менять маршруты и делать их более подверженными украинской артиллерии.

Эти нападения заставили русских начать строительство четвертой линии снабжения - прибрежной железной дороги, которая, хотя и оставалась под угрозой ударов со стороны украинской артиллерии, по крайней мере имела возможность вывести поезда из-под заграждений.

Российские рабочие начали строительство Гранитного моста в сентябре 2023 года. Кажется, мост был недалеко от завершения, когда украинские силы наконец решили атаковать его, используя ракеты M30/31 с системой наведения GPS, с радиусом действия 50 миль, которые, по отчетам, были выпущены американскими производителями, и с использованием колесных пусковых установок High-Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS).

По словам Корша, не было никаких очевидных причин, почему украинские силы не могли осуществить атаку раньше.

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