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На рівні Конституції та закону не передбачено можливості Нацбанку регулювати вимоги щодо форми відмови від договору банківського вкладу, - Верховний Суд

Громадянка вирішила розірвати депозитні договори з банком, вимагала видати належні їй кошти і нараховані за ними відсотки.

«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

  1. В Україні

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області підлітків закликають доносити на однокласників

07:40, 13 січня 2024
Окупанти закликали підлітків повідомляти про «підозрілих осіб» — Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області підлітків закликають доносити на однокласників
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста. Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але насправді шукали "нелояльні родини". Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб" — тобто доносити на однокласників та сусідів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - пояснюють у Центрі.

У повідомленні зауважується, що саме росія позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й наразі більшість спортсменів, які залишилися не можуть виступати у міжнародних змаганнях.

У Центрі закликали повідомляти Руху Опору про представників так званого "слідчого комітету рф" для подальшого попередження їх тиску на українців.

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