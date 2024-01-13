На тимчасово окупованих територіях Запорізької області підлітків закликають доносити на однокласників

Окупанти закликали підлітків повідомляти про «підозрілих осіб» — Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста. Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але насправді шукали "нелояльні родини". Зокрема, підлітків закликали повідомляти про "підозрілих осіб" — тобто доносити на однокласників та сусідів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип "розділяй та володарюй", - пояснюють у Центрі.

У повідомленні зауважується, що саме росія позбавила спортивних перспектив захоплені регіони й наразі більшість спортсменів, які залишилися не можуть виступати у міжнародних змаганнях.

У Центрі закликали повідомляти Руху Опору про представників так званого "слідчого комітету рф" для подальшого попередження їх тиску на українців.

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