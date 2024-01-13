На временно оккупированных территориях Запорожской области подростков призывают доносить на одноклассников

Оккупанты призывали подростков сообщать о «подозрительных лицах» — Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики совершили рейд по детским спортивным секциям города. Подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но на самом деле искали "нелояльные семьи". В частности, подростков призывали сообщать о "подозрительных лицах" - то есть доносить на одноклассников и соседей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг пытается противопоставить молодых спортсменов со сверстниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй", - объясняют в Центре.

В сообщении отмечается, что именно россия лишила спортивных перспектив захваченные регионы и сейчас большинство оставшихся спортсменов не могут выступать в международных соревнованиях.

В Центре призвали сообщать Движению Сопротивления о представителях так называемого "следственного комитета рф" для дальнейшего предупреждения их давления на украинцев.

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