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«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания

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  1. Общество

Платить придется больше: как в 2024 году изменилась сумма минимального страхового взноса

07:00, 13 января 2024
С 1 января изменился размер минимального страхового взноса и максимальная величина базы начисления единого взноса.
Платить придется больше: как в 2024 году изменилась сумма минимального страхового взноса
Источник фото: Roman Synkevych / Unsplash
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С 1 января 2024 года в Украине вырос размер минимальной заработной платы и составляет теперь до 7 100 грн. Размер минимального страхового взноса определяется как 22% размера минимальной заработной платы. Соответственно, если с 1 января выросла минималка, то и вырос размер минимального страхового взноса и составляет теперь 1 562 грн в месяц.

Как поясняют в ПФУ, теперь для зачисления в страховой стаж одного полного месяца застрахованным лицом / за застрахованное лицо должно быть уплачено 1 562 грн страхового взноса (22% х 7 100 грн, где 7 100 грн – размер минимальной заработной платы с 1 января 2024).

С 1 января изменилась также максимальная величина базы начисления единого взноса (максимальная сумма дохода застрахованного лица в месяц, равная 15 размерам минимальной заработной платы, на которую начисляется единый взнос). Она составляет 106 500 грн в месяц (15 х 7 100 грн).

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