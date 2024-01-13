Нанес ущерб на 14 млн грн: экс-главе коммунального предприятия в Винницкой области сообщили о подозрении

Он заключал договоры с охранной фирмой и указывал в десятки раз больше работников.

В Винницкой области бывшему генеральному директору одного из местных коммунальных предприятий объявили подозрение по факту служебной халатности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, подозреваемый в течение пяти лет, являясь должностным лицом и наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключал договоры с охранной фирмой, которая увеличивала объемы предоставленных услуг. В частности, отмечали в десятки раз большее количество работников, оказывающих услуги по охране.

В дальнейшем подозреваемый подписывал акты сдачи и приемки работ на основании которых предприятие перечисляло средства за услуги, которые фактически не получало в объемах определенных в договорах.

Таким образом, злоумышленник нанес ущерб предприятию на сумму около 14 000 000 гривен.

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