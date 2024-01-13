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Завдав збитків на 14 млн грн: екскерівнику комунального підприємства на Вінниччині повідомили про підозру

07:20, 13 січня 2024
Він укладав договори з охоронною фірмою та вказував у десятки разів більшу кількість працівників.
Завдав збитків на 14 млн грн: екскерівнику комунального підприємства на Вінниччині повідомили про підозру
Фото: Вінницька обласна прокуратура
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На Вінничині колишньому генеральному директору одного з місцевих комунальних підприємств оголосили підозру за фактом службової недбалості. Про це інформує обласна прокуратура.

Як повідомляється, підозрюваний протягом п’яти років, будучи службовою особою та наділеним організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, укладав договори з охоронною фірмою, яка збільшувала об’єми наданих послуг. Зокрема, зазначали в десятки разів більшу кількість працівників, які надають послуги з охорони.

В подальшому підозрюваний підписував акти здачі й приймання робіт на підставі, яких підприємство перераховувало кошти за послуги, які фактично не отримувало в об’ємах визначених в договорах.

Таким чином зловмисник завдав збитків підприємству на суму близько 14 000 000 гривень.

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