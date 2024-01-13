Платити доведеться більше: як у 2024 році змінилася сума мінімального страхового внеску

З 1 січня змінився розмір мінімального страхового внеску та максимальна величина бази нарахування єдиного внеску.

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З 1 січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати і становить тепер до 7 100 грн. Розмір мінімального страхового внеску визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо з 1 січня зросла мінімалка, то і зріс розмір мінімального страхового внеску і становить тепер 1 562 грн на місяць.

Як пояснюють у ПФУ, тепер для зарахування до страхового стажу одного повного місяця застрахованою особою / за застраховану особу має бути сплачено 1 562 грн страхового внеску (22% х 7 100 грн, де 7 100 грн – розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

З 1 січня змінилась також максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок). Вона становить 106 500 грн на місяць (15 х 7100 грн).

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