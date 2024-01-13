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На рівні Конституції та закону не передбачено можливості Нацбанку регулювати вимоги щодо форми відмови від договору банківського вкладу, - Верховний Суд

Громадянка вирішила розірвати депозитні договори з банком, вимагала видати належні їй кошти і нараховані за ними відсотки.

«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

  1. Суспільство

Платити доведеться більше: як у 2024 році змінилася сума мінімального страхового внеску

07:00, 13 січня 2024
З 1 січня змінився розмір мінімального страхового внеску та максимальна величина бази нарахування єдиного внеску.
Платити доведеться більше: як у 2024 році змінилася сума мінімального страхового внеску
Джерело фото: Roman Synkevych / Unsplash
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З 1 січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати і становить тепер до 7 100 грн. Розмір мінімального страхового внеску визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо з 1 січня зросла мінімалка, то і зріс розмір мінімального страхового внеску і становить тепер 1 562 грн на місяць.

Як пояснюють у ПФУ, тепер для зарахування до страхового стажу одного повного місяця застрахованою особою / за застраховану особу має бути сплачено 1 562 грн страхового внеску (22% х 7 100 грн, де 7 100 грн – розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

З 1 січня змінилась також максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок). Вона становить 106 500 грн на місяць (15 х 7100 грн).

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