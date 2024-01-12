Зеленський нагородив орденом Свободи Сунака

Президент України відзначив прем'єр-міністра Великої Британії орденом Свободи за особисті заслуги в зміцненні українсько-британських відносин.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку під час його візиту прем'єр-міністра до Києва за вагомий внесок у розвиток та зміцнення українсько-британських відносин. Відповідний указ був оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

У документі йдеться: «За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Ріші Сунака - прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії».

Нагадаємо, що Велика Британія надала гарантії Україні. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством, яку 12 січня підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак передбачається, як буде здійснюватися «співпраця на випадок майбутнього збройного нападу».

Крім того, в Угоді йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

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