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«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

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Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

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Зеленський нагородив орденом Свободи Сунака

21:55, 12 січня 2024
Президент України відзначив прем'єр-міністра Великої Британії орденом Свободи за особисті заслуги в зміцненні українсько-британських відносин.
Зеленський нагородив орденом Свободи Сунака
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку під час його візиту прем'єр-міністра до Києва за вагомий внесок у розвиток та зміцнення українсько-британських відносин. Відповідний указ був оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

У документі йдеться: «За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Ріші Сунака - прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії».

Нагадаємо, що Велика Британія надала гарантії Україні. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством, яку 12 січня підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак передбачається, як буде здійснюватися «співпраця на випадок майбутнього збройного нападу».

Крім того, в Угоді йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

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