Як вберегтися від переохолодження взимку: поради

В патрульній поліції дали поради, як уникнути переохолодження в холодну зимову пору.

Джерело фото: АрміяInform

В Україні продовжує лютуватиме зима. За прогнозами синоптиків, варто очікувати морозів до 20 градусів. А щоб уникнути негативних впливів холоду, патрульна поліція Києва пропонує декілька корисних порад:

Входьте у теплі приміщення: Якщо ви тривалий час перебуваєте на вулиці, робіть перерви кожні півгодини-годину, щоб зігрітися у теплому приміщенні.

Активізуйте кровообіг: Рухайте руками та пальцями ніг для покращення кровообігу. Уникайте перевтоми, оскільки втомлене тіло швидше втрачає тепло.

Уникайте металевих предметів: Не торкайтеся металу руками або язиком, оскільки це може спричинити обмороження шкіри у місці контакту.

Остерігайтеся роботи з бензином: При роботі з бензином при низьких температурах користуйтеся водонепроникними рукавичками, щоб уникнути обмороження шкіри.

Уникайте подорожей: Якщо можливо, обмежте подорожі. Якщо вам все-таки доведеться вирушити в дорогу, не забудьте взяти теплі речі та термос із гарячим чаєм.

Заряджайте телефон: Підтримуйте заряджений стан свого телефону, це допоможе вам зв’язатися з екстреними службами у разі потреби.

Слід пам’ятати, що заходи безпеки важливі в умовах низьких температур, і виконання цих порад допоможе зберегти ваше здоров’я та благополуччя в морозну пору.

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