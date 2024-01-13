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Суд скасував рішення про відмову у перетині кордону водію, що віз гуманітарну допомогу

Суд вказав, що діяльність Держприкордонслужби має характеризуватись послідовністю і передбачуваністю, що зокрема слідує з принципу належного урядування.

АРМА зможе купувати облігації внутрішньої державної позики за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті

На думку Анастасії Радіною та інших ініціаторів, купівля АРМА облігацій не порушить прав власників арештованих грошових коштів.

На рівні Конституції та закону не передбачено можливості Нацбанку регулювати вимоги щодо форми відмови від договору банківського вкладу, - Верховний Суд

Громадянка вирішила розірвати депозитні договори з банком, вимагала видати належні їй кошти і нараховані за ними відсотки.

«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

  1. В Україні

Як вберегтися від переохолодження взимку: поради

09:34, 13 січня 2024
В патрульній поліції дали поради, як уникнути переохолодження в холодну зимову пору.
Як вберегтися від переохолодження взимку: поради
Джерело фото: АрміяInform
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В Україні продовжує лютуватиме зима. За прогнозами синоптиків, варто очікувати морозів до 20 градусів. А щоб уникнути негативних впливів холоду, патрульна поліція Києва пропонує декілька корисних порад:

  • Входьте у теплі приміщення: Якщо ви тривалий час перебуваєте на вулиці, робіть перерви кожні півгодини-годину, щоб зігрітися у теплому приміщенні.
  • Активізуйте кровообіг: Рухайте руками та пальцями ніг для покращення кровообігу. Уникайте перевтоми, оскільки втомлене тіло швидше втрачає тепло.
  • Уникайте металевих предметів: Не торкайтеся металу руками або язиком, оскільки це може спричинити обмороження шкіри у місці контакту.
  • Остерігайтеся роботи з бензином: При роботі з бензином при низьких температурах користуйтеся водонепроникними рукавичками, щоб уникнути обмороження шкіри.
  • Уникайте подорожей: Якщо можливо, обмежте подорожі. Якщо вам все-таки доведеться вирушити в дорогу, не забудьте взяти теплі речі та термос із гарячим чаєм.
  • Заряджайте телефон: Підтримуйте заряджений стан свого телефону, це допоможе вам зв’язатися з екстреними службами у разі потреби.

Слід пам’ятати, що заходи безпеки важливі в умовах низьких температур, і виконання цих порад допоможе зберегти ваше здоров’я та благополуччя в морозну пору.

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