На Миколаївщині військовий шість разів вистрелив у командира і сам застрелився, – ЗМІ

У Миколаївській області військовослужбовець застрелив командира і скоїв самогубство.

У Миколаївській області військовослужбовець вистрелив у свого командира, а потім покінчив із життям самогубством. Про це повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов Укрінформу.

Інцидент стався 7 січня, військовослужбовець зі свого автомату вистрелив близько шести разів у заступника командира роти, що призвело до його смерті. Після цього сам військовослужбовець застрелився.

Наразі розпочато кримінальне провадження, а слідство здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Миколаївській області. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спецпрокуратура у сфері оборони. Обставини трагедії розслідуються, проводяться допити свідків.

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