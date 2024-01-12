Трамп звинуватив прокурорку та суддю у спробах зірвати президентську кампанію

Трамп називає судовий процес «полюванням на відьом» та політичною змовою.

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Колишній президент США Дональд Трамп висунув звинувачення в адресу прокурорки і судді, вважаючи, що вони систематично намагаються перешкодити його можливій президентській кампанії у 2024 році. ВінПро це він заявив під час підсумкової промови на судовому процесі, пов'язаному з фінансовими аспектами його бізнесу в галузі нерухомості в Нью-Йорку, повідомляє «Голос Америки».

Прокурори стверджують, що Трамп та його представники регулярно завищували вартість свого майна для отримання вигідних умов нових банківських кредитів. У середу, суддя штату Нью-Йорк взявши величезний ризик, заборонив Трампу виступати з власним кінцевим словом у цьому судовому позові, але пізніше вирішив дозволити це після закінчення виступу адвоката Трампа, який відзначив, що висловлюватимуться тільки факти.

На судовому засіданні, Трамп розкритикував генеральну прокурорку штату Нью-Йорк Летіцію Джеймс, звинувативши її у ворожому ставленні. Він також звинуватив суддю Артура Енгорона у використанні судового процесу для своїх політичних цілей.

«Гадаю, ваша честь, я вважаю, що ця справа виходить за межі лише фактів», - сказав Трамп і майже відразу звернувся до генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летицію Джеймс: «Вони хочуть переконатися, що я більше ніколи не виграю», – заявив він, додаючи: «Генеральна прокурорка» ненавидить Трампа... і якщо я не можу про це говорити, це ведмежа послуга».

Суддя намагався обмежити виступ Трампа та викликав його адвоката утримати під контролем свого клієнта. На що Трамп відповів: «У вас є свій порядок денний. Ви не можете слухати більше однієї хвилини. Це шахрайство щодо мене. Те, що тут сталося, пане, є шахрайством щодо мене». Згодом він звинуватив суддю Енгорона в тому, що він не слухав його промову: «Я знаю, що вам це нудно».

Експрезидент називає справи проти себе політичною змовою, «полюванням на відьом», та заявляє, що ні в чому не винен.

«Все це спланували Байден і демократи. Це їхній новий спосіб ошукувати», – заявив Трамп.

У кінця січня очікується, що суддя прийме остаточне рішення у справі, де прокурори вимагають оштрафувати Трампа та його компанії на суму 370 мільйонів доларів та заборонити їм займатися нерухомістю в Нью-Йорку.

Нагадаємо, у США погрожували підірвати будинок судді, який веде процес проти Дональда Трампа.

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