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Трамп обвинил прокурора и судью в попытках сорвать президентскую кампанию

20:55, 12 января 2024
Трамп называет судебный процесс «охотой на ведьм» и политическим заговором.
Трамп обвинил прокурора и судью в попытках сорвать президентскую кампанию
Источник фото: gettyimages
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Бывший президент США Дональд Трамп выдвинул обвинения в адрес прокурора и судьи, считая, что они систематически пытаются помешать его возможной президентской кампании в 2024 году. Об этом он заявил во время итоговой речи на судебном процессе, связанном с финансовыми аспектами его бизнеса в области недвижимости в Нью-Йорке, сообщает "Голос Америки".

Прокуроры утверждают, что Трамп и его представители регулярно завышали стоимость своего имущества для получения выгодных условий новых банковских кредитов. В среду, судья штата Нью-Йорк взяв огромный риск, запретил Трампу выступать с собственным конечным словом в этом судебном иске, но позже решил разрешить это после окончания выступления адвоката Трампа, который отметил, что будут высказываться только факты.

На судебном заседании, Трамп раскритиковал генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, обвинив ее во враждебном отношении. Он также обвинил судью Артура Энгорона в использовании судебного процесса для своих политических целей.

"Думаю, ваша честь, я считаю, что это дело выходит за пределы только фактов", - сказал Трамп и почти сразу обратился к генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс: "Они хотят убедиться, что я больше никогда не выиграю", - заявил он, добавляя: "Генеральный прокурор" ненавидит Трампа... и если я не могу об этом говорить, это медвежья услуга".

Судья пытался ограничить выступление Трампа и вызвал его адвоката удержать под контролем своего клиента. На что Трамп ответил: "У вас есть своя повестка дня. Вы не можете слушать больше одной минуты. Это мошенничество в отношении меня. То, что здесь произошло, сэр, является мошенничеством в отношении меня". Впоследствии он обвинил судью Энгорона в том, что он не слушал его речь: "Я знаю, что вам это скучно".

Экс-президент называет дела против себя политическим заговором, "охотой на ведьм", и заявляет, что ни в чем не виноват.

"Все это спланировали Байден и демократы. Это их новый способ обманывать", - заявил Трамп.

В конце января ожидается, что судья примет окончательное решение по делу, где прокуроры требуют оштрафовать Трампа и его компании на сумму 370 миллионов долларов и запретить им заниматься недвижимостью в Нью-Йорке.

Напомним, в США угрожали взорвать дом судьи, который ведет процесс против Дональда Трампа.

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