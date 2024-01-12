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«Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН, основополагающие принципы международного права и серьезно подорвет евроатлантическую безопасность», – какие гарантии предоставила Украине Великобритания

«В случае вооруженного нападения россии на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии», - говорится в тексте Соглашения.

В Соглашении с Великобританией Украина обязалась продолжать судебную реформу с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности

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Собеседования состоятся с 434 кандидатами на должности судей первой инстанции.

«Расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации» – в ДБР попытались объяснить, почему проводили обыск в Днепровском райсуде Киева

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  1. В мире

В Сомали четверо украинцев после крушения вертолета попали в плен, – МИД

21:24, 12 января 2024
МИД Украины подтвердил захват четырех украинцев в Сомали, подконтрольной антиправительственным силам.
В Сомали четверо украинцев после крушения вертолета попали в плен, – МИД
Фото иллюстративное
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Четверо граждан Украины оказались в плену на территории Сомали, которая контролируется антиправительственными силами. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его информации, украинцы были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который попал в аварии.

"Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев. Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", - подчеркнул Николенко.

Спикер также сообщил, что срочные поручения уже поступили в Посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке. Украинские дипломаты взяли на себя задачу установления деталей аварии и плена, обеспечение связи с компанией-владельцем вертолета для координации дальнейших действий.

"Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - подчеркнул Николенко.

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