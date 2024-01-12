В Сомали четверо украинцев после крушения вертолета попали в плен, – МИД

МИД Украины подтвердил захват четырех украинцев в Сомали, подконтрольной антиправительственным силам.

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Четверо граждан Украины оказались в плену на территории Сомали, которая контролируется антиправительственными силами. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его информации, украинцы были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который попал в аварии.

"Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев. Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", - подчеркнул Николенко.

Спикер также сообщил, что срочные поручения уже поступили в Посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке. Украинские дипломаты взяли на себя задачу установления деталей аварии и плена, обеспечение связи с компанией-владельцем вертолета для координации дальнейших действий.

"Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - подчеркнул Николенко.

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