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Пограничники действуют законно, запрашивая у военнообязанных документы из ТЦК при пересечении границы, – спикер ГПСУ

20:03, 12 января 2024
Демченко рекомендовал военнообязанным обновить данные в ТЦК и документы о воинском учете, чтобы избежать проблем при пересечении границы.
Пограничники действуют законно, запрашивая у военнообязанных документы из ТЦК при пересечении границы, – спикер ГПСУ
Источник фото: Visit Ukraine
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Ограничения по пересечению границы не распространяются на военнообязанных, которые не подлежат призыву. Однако такие лица при пересечении государственной границы, кроме документов, указанных в статье 2 Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан", должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, которое не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, и имеет право на выезд из Украины. Об этом отметила Администрация Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос "Судебно-юридической газеты".

Это подтвердил и представитель представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, работники Госпогранслужбы имеют право запросить у военнообязанного документы из Территориального центра комплектования, где должна быть отметка об отсрочке от призыва.

"Пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, в том числе и правил, действующих в период военного положения. В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не соответствует норме, по которой разрешено пересечь границу", - подчеркнул Демченко.

По его словам, пограничники обращают внимание на то, что люди часто используют подделки и фальсифицированные документы для нелегального пересечения границы военнообязанными и тщательно проверяют условие выезда за границу. Поэтому они имеют право требовать от мужчин документы из Территориального центра комплектования и военно-учетные документы с отметкой об отсрочке от призыва.

Спикер ГПСУ также призвал военнообязанных обновить свои данные в Территориальном центре комплектования и иметь при себе все необходимые документы для пересечения границы, включая отметку об отсрочке.

По словам Демченко, за время военного положения правоохранители разоблачили более 530 преступных группировок, которые способствовали незаконному пересечению границы, в частности с помощью поддельных документов.

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