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  1. В Украине

Социальные расходы и поддержка бизнеса: Шмыгаль назвал главные направления работы Правительства

19:33, 12 января 2024
Правительство отчиталось о расходах на развитие экономики и соцзащиту.
Социальные расходы и поддержка бизнеса: Шмыгаль назвал главные направления работы Правительства
Источник фото: kmu.gov.ua
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В пятницу, 12 января, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров представил главные аспекты стратегии Правительства на текущий год. Основные тезисы его выступления касаются социальных вопросов, экономической поддержки и обороноспособности.

Индексация пенсий: В связи с военной ситуацией в Украине проведено две индексации пенсионных выплат, а в марте 2024 года планируется еще одна. По прогнозам, пенсии вырастут на 13%.

Социальные расходы: Направленные на социальные программы средства в 2024 году увеличены на 25 млрд грн по сравнению с прошлым годом, до 470 млрд грн. В частности, на субсидии предусмотрено 50 млрд грн, на 12 млрд грн больше, чем раньше.

Поддержка ветеранов: Увеличено финансирование программ для ветеранов, с основным акцентом на реабилитацию и психологическую помощь, выделив на это более 2,5 млрд грн.

Цифровизация социальной сферы: Правительство продолжает процесс цифровизации, объединив выплаты пенсий, субсидий и социального страхования в Пенсионном фонде. Вводится электронный кейс-менеджмент для автоматизации организационных процессов.

Поддержка бизнеса: На развитие экономики в этом году направлено более 40 млрд грн. Выделяется 18 млрд грн на доступные займы для малого и среднего бизнеса, а также запланировано выдать около 15 тыс. грантов, включая поддержку ветеранских бизнесов.

Инвестиции и индустриальные парки: С целью расширения сети индустриальных парков, впервые в бюджете заложено 1 млрд грн. Объявлено создание нового индустриального парка на Закарпатье с инвестициями более 5 млрд грн и созданием 2 тыс. рабочих мест.

Усиление обороноспособности: Выделено более 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также 120 млн грн для поддержки Государственной пограничной службы.

Энергообеспечение: Отмечена необходимость экономии электроэнергии из-за возможных нештатных ситуаций, вызванных непогодой и разрушениями.

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