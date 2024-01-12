Правительство назначило нового председателя Государственной инспекции ядерного регулирования

Председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины стал Олег Кориков.

Источник фото: snriu.gov.ua

Кабинет Министров провел заседание 12 ноября, где рассмотрел ряд кадровых решений. Так, новым председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины стал Олег Кориков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло распоряжение:

Об увольнении:

- Бутенко Александра Александровича с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;

- Корикова Олега Николаевича с должности первого заместителя Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

О назначении:

- Корикова Олега Николаевича Председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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