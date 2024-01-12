Правительство назначило нового председателя Государственной инспекции ядерного регулирования

Кабинет Министров провел заседание 12 ноября, где рассмотрел ряд кадровых решений. Так, новым председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины стал Олег Кориков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство приняло распоряжение:
Об увольнении:
- Бутенко Александра Александровича с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
- Корикова Олега Николаевича с должности первого заместителя Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
О назначении:
- Корикова Олега Николаевича Председателем Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
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