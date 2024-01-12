Уряд призначив нового голову Державної інспекції ядерного регулювання

Кабінет Міністрів провів засідання 12 листопада, де розглянув низку кадрових рішень. Так, новим головою Державної інспекції ядерного регулювання України став Олег Коріков. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд ухвалив розпорядження:
Про звільнення:
- Бутенка Олександра Олександровича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
- Корікова Олега Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.
Про призначення:
- Корікова Олега Миколайовича Головою Державної інспекції ядерного регулювання України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.