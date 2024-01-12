Уряд призначив нового голову Державної інспекції ядерного регулювання

Головою Державної інспекції ядерного регулювання України став Олег Коріков.

Джерело фото: snriu.gov.ua

Кабінет Міністрів провів засідання 12 листопада, де розглянув низку кадрових рішень. Так, новим головою Державної інспекції ядерного регулювання України став Олег Коріков. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив розпорядження:

Про звільнення:

Бутенка Олександра Олександровича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Корікова Олега Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання України.

Про призначення:

Корікова Олега Миколайовича Головою Державної інспекції ядерного регулювання України.

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