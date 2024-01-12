Соціальні видатки та підтримка бізнесу: Шмигаль назвав головні напрями роботи Уряду

Уряд відзвітував про видатки на розвиток економіки та соцзахист.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У п’ятницю, 12 січня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів представив головні аспекти стратегії Уряду на поточний рік. Основні тези його виступу стосуються соціальних питань, економічної підтримки та обороноздатності.

Індексація пенсій: У зв'язку з воєнною ситуацією в Україні проведено дві індексації пенсійних виплат, а в березні 2024 року планується ще одна. За прогнозами, пенсії зростуть на 13%.

Соціальні видатки: Спрямовані на соціальні програми кошти у 2024 році збільшено на 25 млрд грн порівняно із минулим роком, до 470 млрд грн. Зокрема, на субсидії передбачено 50 млрд грн, на 12 млрд грн більше, ніж раніше.

Підтримка ветеранів: Збільшено фінансування програм для ветеранів, з основним акцентом на реабілітацію та психологічну допомогу, виділивши на це понад 2,5 млрд грн.

Цифровізація соціальної сфери: Уряд продовжує процес цифровізації, об'єднавши виплати пенсій, субсидій та соціального страхування у Пенсійному фонді. Вводиться електронний кейс-менеджмент для автоматизації організаційних процесів.

Підтримка бізнесу: На розвиток економіки в цьому році направлено понад 40 млрд грн. Виділяється 18 млрд грн на доступні позики для малого та середнього бізнесу, а також заплановано видати близько 15 тис. грантів, включаючи підтримку ветеранських бізнесів.

Інвестиції та індустріальні парки: З метою розширення мережі індустріальних парків, вперше в бюджеті закладено 1 млрд грн. Проголошено створення нового індустріального парку на Закарпатті з інвестиціями понад 5 млрд грн та створенням 2 тис. робочих місць.

Посилення обороноздатності: Виділено понад 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також 120 млн грн для підтримки Державної прикордонної служби.

Енергозабезпечення: Наголошено на необхідності економії електроенергії через можливі нештатні ситуації, викликані негодою та руйнуваннями.

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