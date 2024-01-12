Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

  1. В Україні

Прикордонники діють законно, запитуючи у військовозобов'язаних документи з ТЦК під час перетину кордону, – речник ДПСУ

20:03, 12 січня 2024
Демченко рекомендував військовозобов'язаним оновити дані в ТЦК та документи про військовий облік, аби уникнути проблем при перетині кордону.
Прикордонники діють законно, запитуючи у військовозобов'язаних документи з ТЦК під час перетину кордону, – речник ДПСУ
Джерело фото: Visit Ukraine
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Обмеження щодо перетинання кордону не поширюються на військовозобов’язаних, які не підлягають призову. Однак такі особи під час перетинання державного кордону, крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, та має право на виїзд з України. Про це зазначила Адміністрація Державної прикордонної служби України у відповідь на запит «Судово-юридичної газети».

Це підтвердив і речник речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, працівники Держприкордонслужби мають право запитати у військовозобов'язаного документи з Територіального центру комплектування, де має бути відмітка про відстрочку від призову.

«Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон», - наголосив Демченко.

За його словами, прикордонники звертають увагу на те, що люди часто використовують підробки та фальсифіковані документи для нелегального перетину кордону військовозобов'язаними і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон. Тож вони мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування та військово-облікові документи з відміткою про відстрочку від призову.

Речник ДПСУ також закликав військовозобов'язаних оновити свої дані в Територіальному центрі комплектування та мати при собі всі необхідні документи для кордонного перетину, включаючи відмітку про відстрочку.

За словами Демченка, за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли незаконному перетину кордону, зокрема за допомогою підроблених документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська