Прикордонники діють законно, запитуючи у військовозобов'язаних документи з ТЦК під час перетину кордону, – речник ДПСУ

Демченко рекомендував військовозобов'язаним оновити дані в ТЦК та документи про військовий облік, аби уникнути проблем при перетині кордону.

Джерело фото: Visit Ukraine

Обмеження щодо перетинання кордону не поширюються на військовозобов’язаних, які не підлягають призову. Однак такі особи під час перетинання державного кордону, крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, та має право на виїзд з України. Про це зазначила Адміністрація Державної прикордонної служби України у відповідь на запит «Судово-юридичної газети».

Це підтвердив і речник речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, працівники Держприкордонслужби мають право запитати у військовозобов'язаного документи з Територіального центру комплектування, де має бути відмітка про відстрочку від призову.

«Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану. Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон», - наголосив Демченко.

За його словами, прикордонники звертають увагу на те, що люди часто використовують підробки та фальсифіковані документи для нелегального перетину кордону військовозобов'язаними і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон. Тож вони мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування та військово-облікові документи з відміткою про відстрочку від призову.

Речник ДПСУ також закликав військовозобов'язаних оновити свої дані в Територіальному центрі комплектування та мати при собі всі необхідні документи для кордонного перетину, включаючи відмітку про відстрочку.

За словами Демченка, за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли незаконному перетину кордону, зокрема за допомогою підроблених документів.

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