У Сомалі четверо українців після аварії гелікоптера потрапили у полон, – МЗС

МЗС України підтвердило захоплення чотирьох українців в Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

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Четверо громадян України опинилися у полоні на території Сомалі, яка контролюється антиурядовими силами. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його інформацією, українці були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, що потрапив у аварії.

«Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН», - наголосив Ніколенко.

Речник також повідомив, що термінові доручення вже надійшли до Посольства України в Кенії та Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку. Українські дипломати взяли на себе завдання встановлення деталей аварії та полону, забезпечення зв'язку з компанією-власником гелікоптера для координації подальших дій.

«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави», - підкреслив Ніколенко.

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