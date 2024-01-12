На Николаевщине военный шесть раз выстрелил в командира и сам застрелился, – СМИ

В Николаевской области военнослужащий застрелил командира и совершил самоубийство.

В Николаевской области военнослужащий выстрелил в своего командира, а затем покончил с жизнью самоубийством. Об этом сообщил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов Укринформу.

Инцидент произошел 7 января, военнослужащий из своего автомата выстрелил около шести раз в заместителя командира роты, что привело к его смерти. После этого сам военнослужащий застрелился.

Сейчас начато уголовное производство, а следствие осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская спецпрокуратура в сфере обороны. Обстоятельства трагедии расследуются, проводятся допросы свидетелей.

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