Как уберечься от переохлаждения зимой: советы

В патрульной полиции дали советы, как избежать переохлаждения в холодную зимнюю пору.

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В Украине продолжает свирепствовать зима. По прогнозам синоптиков, стоит ожидать морозов до 20 градусов. А чтобы избежать негативных воздействий холода, патрульная полиция Киева предлагает несколько полезных советов:

Входите в теплые помещения: Если вы длительное время находитесь на улице, делайте перерывы каждые полчаса-час, чтобы согреться в теплом помещении.

Активизируйте кровообращение: Двигайте руками и пальцами ног для улучшения кровообращения. Избегайте переутомления, поскольку уставшее тело быстрее теряет тепло.

Избегайте металлических предметов: Не прикасайтесь к металлу руками или языком, поскольку это может привести к обморожению кожи в месте контакта.

Остерегайтесь работы с бензином: При работе с бензином при низких температурах пользуйтесь водонепроницаемыми перчатками, чтобы избежать обморожения кожи.

Избегайте путешествий: Если возможно, ограничьте путешествия. Если вам все-таки придется отправиться в дорогу, не забудьте взять теплые вещи и термос с горячим чаем.

Заряжайте телефон: Поддерживайте заряженное состояние своего телефона, это поможет вам связаться с экстренными службами в случае необходимости.

Следует помнить, что меры безопасности важны в условиях низких температур, и выполнение этих советов поможет сохранить ваше здоровье и благополучие в морозную пору.

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