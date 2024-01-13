Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

У ЗМІ пишуть, що це вже другий танкер, помилково атакований хуситами, який перевозив російську нафту.

Ілюстрація, джерело фото: radiosvoboda.org

У п'ятницю хусити помилково атакували танкер, що перевозив російську нафту під час ракетного обстрілу берегів Ємену.

Як пише «Reuters», про це повідомила британська морська охоронна компанія Ambrey.

Організація морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомила, що отримала повідомлення про випущену ракету за 90 морських миль на південний схід від єменського портового міста Аден.

«Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400-500 метрів, а за нею йшли три невеликих судна», - йдеться в повідомленні UKMTO. Там зазначили, що постраждалих і пошкоджень немає.

У ЗМІ пишуть, що це вже другий танкер, помилково атакований хуситами, який перевозив російську нафту.

Ймовірно, судно було помилково обстріляне на основі застарілої інформації у відкритому, яка пов'язує судно з Великою Британією.

Як раніше повідомлялося, у Сомалі четверо українців після аварії гелікоптера потрапили у полон.

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