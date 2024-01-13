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  1. В Україні

У Харкові сталася пожежа в дитячій обласній лікарні

08:37, 13 січня 2024
По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі.
У Харкові сталася пожежа в дитячій обласній лікарні
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У Харкові рятувальники ліквідували пожежу в дитячій обласній лікарні. Персоналом мезакладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 особи.

Про це повідомили у ДСНС України.

Повідомлення про пожежу у триповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні надійшло у п’ятницю, 12 січня о 16:40.

Враховуючи наявність в будівлі великої кількості дітей, до місця виклику відразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС.

По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі. До цього моменту персоналом медичного закладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей.

Під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще 3 жінки і 1 дитину.

Пожежа відбувалась у приміщенні комори. Її площа становила 15 кв.м.

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