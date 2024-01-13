13 січня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

Сьогодні відзначають досить незвичний день.

Джерело фото: Jason Richard / Unsplash

13 січня в Україні і світі відзначають досить незвичний день, а саме – День гумової качки.

Це неординарна подія, яка особливо популярна в США, де і почали вперше святкувати таке свято.

Хоча немає достовірної інформації про те, хто став ініціатором дня і коли він був започаткований, проте гумова качечка має дуже багато прихильників.

Раніше гумові качечки використовували винятково для того, щоб заспокоїти малюків під час купання. Сьогодні ця іграшка стала частиною колекцій багатьох дорослих.

Виготовляти гумові качечки почали в США наприкінці XIX століття, а патент було отримано лише 1928 року. Найбільша у світі гумова качка – в Детройті, штат Мічиган.

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