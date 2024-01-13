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  1. В Україні

LEGO судиться з українською компанією через авторське право

10:19, 13 січня 2024
Представник LEGO звернувся до суду з проханням зупинити митне оформлення конструкторів Alle Blox, адже, за його словами, вони порушують авторські права.
LEGO судиться з українською компанією через авторське право
Фігурка Стефані LEGO Джерело фото: соцмережі
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Данський виробник конструкторів LEGO позивається до української компанії через іграшки. Про це повідомляє видання «LVIV.MEDIA» з посиланням на Господарський суд у Львівській області.

Як зазначається, українська компанія замовила у 2023 році 11 064 дитячих конструкторів торговельної марки Alle Blox. У квітні з повідомлення Львівської митниці представник компанії LEGO дізнався про ввезення цих іграшок до України. Тоді він звернувся до Господарського суду Львівської області з проханням зупинити митне оформлення конструкторів Alle Blox, адже, за його словами, вони порушують авторські права.

У заяві представник LEGO повідомив, що компанія провела експертне дослідження іграшок, які замовила українська компанія.

«Експерти встановили, що у своїх конструкторах виробник Alle Blox скопіював дві фігурки, дизайн яких запатентувала LEGO. Одна з них — це фігурка на ім’я Стефані, яка продавалася в комплекті набору LEGO Friends. Цей набір вийшов у продаж в США ще на початку 2012 року», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з порушенням права на інтелектуальну власність LEGO просить зупинити розмитнення іграшок, вилучити їх з обігу та знищити.

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