LEGO судиться з українською компанією через авторське право

Представник LEGO звернувся до суду з проханням зупинити митне оформлення конструкторів Alle Blox, адже, за його словами, вони порушують авторські права.

Фігурка Стефані LEGO Джерело фото: соцмережі

Данський виробник конструкторів LEGO позивається до української компанії через іграшки. Про це повідомляє видання «LVIV.MEDIA» з посиланням на Господарський суд у Львівській області.

Як зазначається, українська компанія замовила у 2023 році 11 064 дитячих конструкторів торговельної марки Alle Blox. У квітні з повідомлення Львівської митниці представник компанії LEGO дізнався про ввезення цих іграшок до України. Тоді він звернувся до Господарського суду Львівської області з проханням зупинити митне оформлення конструкторів Alle Blox, адже, за його словами, вони порушують авторські права.

У заяві представник LEGO повідомив, що компанія провела експертне дослідження іграшок, які замовила українська компанія.

«Експерти встановили, що у своїх конструкторах виробник Alle Blox скопіював дві фігурки, дизайн яких запатентувала LEGO. Одна з них — це фігурка на ім’я Стефані, яка продавалася в комплекті набору LEGO Friends. Цей набір вийшов у продаж в США ще на початку 2012 року», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з порушенням права на інтелектуальну власність LEGO просить зупинити розмитнення іграшок, вилучити їх з обігу та знищити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.