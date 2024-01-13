В Україні працює понад 7 тисяч відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя та автомобілі

Загалом задля безпеки українців у межах регіональних систем відеоспостереження та відеоаналітики функціонують понад 50,6 тисяч відеокамер.

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Задля безпеки українців загалом у межах регіональних систем відеоспостереження та відеоаналітики функціонують понад 50,6 тисяч відеокамер, з яких 7 191 камера працює з функціями аналітики – розпізнавання облич, номерних знаків та авто за кольором й маркою.

Як зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, у 2023 році МВС продовжило працювати над розбудовою комплексних інтеграційних платформ відеоспостереження, так в МВС інтегрували в єдину платформу більше 8 тисяч відеокамер.

«Звісно, там, де це можливо в умовах воєнного часу. У планах – долучити всі понад 50 тисяч встановлених нині. В тому числі – більше 7 тисяч інтелектуальних», - уточнив він.

Камери – це і профілактика, і допомога у розкритті злочинів. За словами Ігоря Клименка, завдяки збільшенню кількості та підвищенню якості відеокамер, зокрема, вдалося втричі зменшити кількість грабежів у громадських місцях.

Крім того, зазначає очільник МВС, розслідування будь-якого злочину починається із питання про наявність відеоспостереження поблизу місця події.

Результати аналізу відеоматеріалів з камер спостереження також використовуються правоохоронцями й для розкриття воєнних злочинів.

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