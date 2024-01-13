Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

Бизнес за нарушение режима работы во время военного положения сможет получить штраф до 340 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении наказания за нарушение комендантского часа во втором чтении.

Единая государственная электронная система э-нотариата, — как она будет работать

Кабмин определил порядок работы Единой государственной электронной системы э-нотариата.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

  1. В мире

Под Санкт-Петербургом в рф большой пожар – с самого утра пылает торговый склад, видео

10:35, 13 января 2024
По словам сотрудников, огонь сопровождался взрывами фейерверков, которые хранились на складе.
Под Санкт-Петербургом в рф большой пожар – с самого утра пылает торговый склад, видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Под российским Санкт-Петербургом с самого утра горит торговый склад Wildberries. По информации СМИ, площадь возгорания — 75 тысяч квадратных метров.

Пропагандистские росСМИ пишут, что как одну из предыдущих версий возгорания рассматривают поджог.

По данным телеграмм-каналов, по меньшей мере 1000 человек находились на складе, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент «пересменки» ночных и дневных сотрудников.

Также там пишут, что большая толпа людей не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса. По словам работников, они не знали, куда бежать, поэтому метались по складу.

По словам работников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией, а когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео