По словам сотрудников, огонь сопровождался взрывами фейерверков, которые хранились на складе.

Под российским Санкт-Петербургом с самого утра горит торговый склад Wildberries. По информации СМИ, площадь возгорания — 75 тысяч квадратных метров.

Пропагандистские росСМИ пишут, что как одну из предыдущих версий возгорания рассматривают поджог.

По данным телеграмм-каналов, по меньшей мере 1000 человек находились на складе, когда начался пожар. Возгорание произошло в момент «пересменки» ночных и дневных сотрудников.

Также там пишут, что большая толпа людей не могла протиснуться в узкие двери во время пожара на складе маркетплейса. По словам работников, они не знали, куда бежать, поэтому метались по складу.

По словам работников Wildberries, система пожаротушения не сработала, когда огонь начал разгораться на стеллажах с бытовой химией, а когда огонь охватил большую часть помещения, внутри здания начали взрываться фейерверки, хранившиеся на складе.

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