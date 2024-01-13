Вражеская атака 13 января: рф выпустила 40 ракет и БпЛа, из них уничтожены – 8

В ночь на 13 января враг нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.
Из них 8 уничтожены силами ПВО. Более 20, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – рф.;
- 3 ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Курской области;
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, рф);
- 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. – рф.;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область – рф).
«Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы!
Кроме того, «не имеющие аналогов» российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда!
Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот!
Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением «баллистики»», - подчеркнули в Воздушных Силах.
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