Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

Бизнес за нарушение режима работы во время военного положения сможет получить штраф до 340 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении наказания за нарушение комендантского часа во втором чтении.

Единая государственная электронная система э-нотариата, — как она будет работать

Кабмин определил порядок работы Единой государственной электронной системы э-нотариата.

Суд отменил решение об отказе в пересечении границы водителю, везшему гуманитарную помощь

Суд указал, что деятельность Госпогранслужбы должна характеризоваться последовательностью и предсказуемостью, что в частности следует из принципа надлежащего управления.

АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

  1. В Украине

Вражеская атака 13 января: рф выпустила 40 ракет и БпЛа, из них уничтожены – 8

11:11, 13 января 2024
Более 20, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.
Вражеская атака 13 января: рф выпустила 40 ракет и БпЛа, из них уничтожены – 8
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В ночь на 13 января враг нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

Из них 8 уничтожены силами ПВО. Более 20, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – рф.;
  • 3 ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Курской области;
  • 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);
  • до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, рф);
  • 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. – рф.;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область – рф).

«Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы!

Кроме того, «не имеющие аналогов» российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда!

Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот!

Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением «баллистики»», - подчеркнули в Воздушных Силах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео