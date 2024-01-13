Водіїв закликають перевіряти автомобілі перед поїздкою – там можуть ховатися коти

Всього лише декілька хвилин можуть врятувати життя чотирилапого.

Джерело фото: facebook.com/lutskpolice

В Україну прийшли морози та сніг, через що чимало вуличних котів шукають тепле місце, аби зігрітися. Таким затишним куточком вони можуть обирати автівки.

У Національній поліції України закликають водіїв перед тим, як сідати за кермо, виділити декілька хвилин, щоб перевірити свій автомобіль.

«Постукайте по капоті та послухайте, чи не чути нявчання. Таке просте правило може врятувати чотирилапого», - кажуть там.

Де частіше за все ховаються котики:

під капотом;

під авто;

арки коліс;

у вихлопній трубі.

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