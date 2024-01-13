Водіїв закликають перевіряти автомобілі перед поїздкою – там можуть ховатися коти

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Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

  1. В Україні

Водіїв закликають перевіряти автомобілі перед поїздкою – там можуть ховатися коти

19:40, 13 січня 2024
Всього лише декілька хвилин можуть врятувати життя чотирилапого.
Водіїв закликають перевіряти автомобілі перед поїздкою – там можуть ховатися коти
Джерело фото: facebook.com/lutskpolice
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В Україну прийшли морози та сніг, через що чимало вуличних котів шукають тепле місце, аби зігрітися. Таким затишним куточком вони можуть обирати автівки.

У Національній поліції України закликають водіїв перед тим, як сідати за кермо, виділити декілька хвилин, щоб перевірити свій автомобіль.

«Постукайте по капоті та послухайте, чи не чути нявчання. Таке просте правило може врятувати чотирилапого», - кажуть там.

Де частіше за все ховаються котики:

  • під капотом;
  • під авто;
  • арки коліс;
  • у вихлопній трубі.

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