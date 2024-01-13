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  1. У світі

В США суд зобов'язав Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч виданню The New York Times

13:40, 13 січня 2024
Трамп вимагав від видання виплатити йому $100 мільйонів компенсації через розслідування про його фінансові справи.
В США суд зобов'язав Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч виданню The New York Times
Джерело фото: depositphotos/gints.ivuskans
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Колишнього президента США Дональда Трампа зобов’язали виплатити виданню New York Times майже 400 000 доларів США (313 900 фунтів стерлінгів) судових витрат після того, як його позов проти видання відхилили. Про це пише ВВС.

Трамп вимагав від видання виплатити йому $100 мільйонів компенсації через розслідування про його фінансові справи. Також він стверджував, що New York Times та його племінниця Мері Трамп змовилися, щоб роздобути його податкові дані.

Минулого року суддя відхилив позов Трампа, заявивши, що його вимоги «не відповідають конституційному праву».

У п’ятницю, 12 січня, суддя Верховного суду Нью-Йорка Роберт Рід, зобов’язав експрезидента виплатити відшкодувати New York Times за судові витрати.

Як пише ВВС, суддя Рід відхилив справу в травні, заявивши, що правова система «давно визнала, що репортери мають право брати участь у законній та звичайній діяльності зі збору новин».

Суддя сказав, що ця діяльність є основою Першої поправки країни, яка захищає право на свободу слова.

Серія статей же про фінансові справи Дональда Трампа отримала Пулітцерівську премію.

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