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  1. В Україні

Скільки календарних днів оплачується відпустка по вагітності та пологах: відповідь ПФУ

15:20, 13 січня 2024
Також в ПФУ відповіли, на який розмір допомоги можуть розраховувати жінки.
Скільки календарних днів оплачується відпустка по вагітності та пологах: відповідь ПФУ
Джерело фото: Ömürden Cengiz / Unsplash
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В Україні працюючі жінки та жінки, які займаються підприємницькою діяльністю, при оформленні листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами отримують відповідну допомогу. Як повідомили у ПФУ, підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку.

На оплату лікарняних по вагітності та пологах мають право жінки, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, жінки, які обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, жінки – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі, який компенсує 100% середньої заробітної плати (доходу).

Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, в тому числі допомоги по вагітності та пологах, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

Розмір допомоги обчислюється із заробітної плати (доходу) за останнім місцем роботи (діяльності) шляхом ділення суми заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів.

Розмір виплат жінкам, які займаються підприємницькою діяльністю, залежить від факту сплати єдиного соціального внеску та розміру доходу, з якого сплачено страхові внески.

У розрахунковому періоді (12 місяців) не враховуються календарні дні, які не відпрацьовані з поважних причин.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць визначається в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку. З 1 січня 2024 року максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють, становить 106 500 грн на місяць (15 мінімальних заробітних плат), а мінімальний – 7 100 грн на місяць.

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах надається тривалістю:

  • 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після),
  • 140 календарних днів (70 днів до пологів та 70 після) у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнених пологів;
  • 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, які належать до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Працюючі жінки в разі відсутності медичних протипоказань мають право, за власним бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься.

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