Сколько календарных дней оплачивается отпуск по беременности и родам: ответ ПФУ

Также в ПФУ отметили, на какой размер помощи могут рассчитывать женщины.

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В Украине работающие женщины и женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, при оформлении листка нетрудоспособности в связи с беременностью и родами получают соответствующую помощь. Как сообщили в ПФУ, основанием для ее назначения есть листок нетрудоспособности, сформированный на основании медицинского заключения.

На оплату больничных по беременности и родам имеют право женщины, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности которые являются резидентами ДіяСіті, в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или у физических лиц, женщины, избранные на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, женщины – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Помощь по беременности и родам предоставляется в размере, компенсирующем 100% средней заработной платы (дохода).

Порядок исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в том числе помощи по беременности и родам, осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1266 «Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного довольствия) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию».

Размер помощи исчисляется из заработной платы (дохода) по последнему месту работы (деятельности) путем деления суммы заработка за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая, на количество календарных дней.

Размер выплат женщинам, занимающимся предпринимательской деятельностью зависит от факта уплаты единого социального взноса и размера дохода, с которого уплачены страховые взносы.

В расчетном периоде (12 месяцев) не учитываются календарные дни, не отработанные по уважительным причинам.

Сумма помощи по беременности и родам в расчете на месяц определяется в пределах максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера помощи, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

С 1 января 2024 года максимальный размер помощи для женщин, которые работают, составляет 106 500 грн в месяц (15 минимальных заработных плат), а минимальный – 7 100 грн в месяц.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после),

140 календарных дней (70 дней до родов и 70 после) в случае рождения двух и более детей и в случае осложненных родов;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, которые относятся к 1-3 категории лиц, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

Работающие женщины в случае отсутствия медицинских противопоказаний имеют право, по собственному желанию, начинать отпуск в связи с беременностью и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов, а также переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов. При этом общая продолжительность такого отпуска, предусмотренная законодательством, не изменится.

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