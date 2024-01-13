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За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое

15:40, 13 января 2024
Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тысяч электромобилей.
За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое
Источник фото: Michael Marais / Unsplash
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В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее. Из этого количества более 4,5 тыс. легковых и 78 коммерческих авто.

Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов, а именно более 36,8 тыс. легковых авто и 770 коммерческих. Это в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Такие данные приводят в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года – почти 20%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2023 года:

  • VOLKSWAGEN ID.4 – 2655 ед.;
  • DONG FENG/ Honda M-NV – 559 ед.;
  • VOLKSWAGEN ID.6 – 491 ед.;
  • HONDA eNS1 – 327 ед.;
  • BYD Song – 189 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf – 5190 ед.;
  • TESLA Model 3 – 3282 ед;
  • VOLKSWAGEN e-Golf – 3273 ед.;
  • TESLA Model Y – 2171 ед.;
  • VOLKSWAGEN ID.4 – 1740 ед.

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