За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее. Из этого количества более 4,5 тыс. легковых и 78 коммерческих авто.
Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов, а именно более 36,8 тыс. легковых авто и 770 коммерческих. Это в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.
Такие данные приводят в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.
Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года – почти 20%.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2023 года:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 2655 ед.;
- DONG FENG/ Honda M-NV – 559 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.6 – 491 ед.;
- HONDA eNS1 – 327 ед.;
- BYD Song – 189 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- NISSAN Leaf – 5190 ед.;
- TESLA Model 3 – 3282 ед;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 3273 ед.;
- TESLA Model Y – 2171 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 1740 ед.
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