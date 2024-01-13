За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое

Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тысяч электромобилей.

Источник фото: Michael Marais / Unsplash

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее. Из этого количества более 4,5 тыс. легковых и 78 коммерческих авто.

Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов, а именно более 36,8 тыс. легковых авто и 770 коммерческих. Это в 2,8 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Такие данные приводят в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года – почти 20%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке 2023 года:

VOLKSWAGEN ID.4 – 2655 ед.;

DONG FENG/ Honda M-NV – 559 ед.;

VOLKSWAGEN ID.6 – 491 ед.;

HONDA eNS1 – 327 ед.;

BYD Song – 189 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf – 5190 ед.;

TESLA Model 3 – 3282 ед;

VOLKSWAGEN e-Golf – 3273 ед.;

TESLA Model Y – 2171 ед.;

VOLKSWAGEN ID.4 – 1740 ед.

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