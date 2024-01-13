За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі

Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тисяч електромобілів.

Джерело фото: Michael Marais / Unsplash

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше. З цієї кількості понад 4,5 тис. легкових та 78 комерційних авто.

Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів, а саме понад 36,8 тис. легкових авто та 770 комерційних. Це у 2,8 рази більше, порівняно з 2022 роком.

Такі дані наводять у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.

Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року – майже 20%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2023 року:

VOLKSWAGEN ID.4 - 2655 од.;

DONG FENG/ Honda M-NV - 559 од.;

VOLKSWAGEN ID.6 - 491 од.;

HONDA eNS1 - 327 од.;

BYD Song - 189 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf - 5190 од.;

TESLA Model 3 - 3282 од.;

VOLKSWAGEN e-Golf - 3273 од.;

TESLA Model Y - 2171 од.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 1740 од.

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